美国股市：开盘所有板块下跌，因特朗普“禁穆令”引发不确定性

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透1月30日 - 美国股市周一开盘下跌，所有板块均下滑，此前美国总统特朗普签署行政令，限制七个穆斯林国家公民入境美国，引发不确定性。
道琼工业指数 下跌71.84点，或0.36%，至20,021.94点；标准普尔500指数 下滑9.6点，或0.42%，至2,285.09点；纳斯达克指数 下跌26.31点，或0.46%，至5,634.47点。(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。