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市场报道 | 2017年 1月 30日 星期一 22:46 BJT

美国股市：开盘所有板块下跌，因特朗普“禁穆令”引发不确定性

路透1月30日 - 美国股市周一开盘下跌，所有板块均下滑，此前美国总统特朗普签署行政令，限制七个穆斯林国家公民入境美国，引发不确定性。

道琼工业指数 下跌71.84点，或0.36%，至20,021.94点；标准普尔500指数 下滑9.6点，或0.42%，至2,285.09点；纳斯达克指数 下跌26.31点，或0.46%，至5,634.47点。(完)
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