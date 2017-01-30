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货币新闻 | 2017年 1月 31日 星期二 00:05 BJT

USDA报告：1月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月30日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 01/26/2017    01/19/2017    01/19/2017    01/28/20
16  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       321,479       288,973       276,205       284,808
    燕麦 　        599           100           100           399
    大麦           575           264           168           490
    玉米     1,061,865       986,268       963,897       726,818
    高粱       240,053       145,529       145,529       169,888
    大豆   　1,630,581     1,294,769     1,290,777     1,207,320
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    16,797,611     13,364,278
    燕麦        10,697          1,799
    大麦        30,495         29,188
    玉米    20,890,943     11,963,116
    高粱     2,540,193      4,415,955
    大豆    38,786,985     32,984,636
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 母红)
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