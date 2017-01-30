USDA报告：1月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

金属期市：期铜触及三周高位，因供应受扰忧虑
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透1月30日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 01/26/2017 01/19/2017 01/19/2017 01/28/20 16 初值 修正值 前值 小麦 321,479 288,973 276,205 284,808 燕麦 599 100 100 399 大麦 575 264 168 490 玉米 1,061,865 986,268 963,897 726,818 高粱 240,053 145,529 145,529 169,888 大豆 1,630,581 1,294,769 1,290,777 1,207,320 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 16,797,611 13,364,278 燕麦 10,697 1,799 大麦 30,495 29,188 玉米 20,890,943 11,963,116 高粱 2,540,193 4,415,955 大豆 38,786,985 32,984,636 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选