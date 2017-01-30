金属期市：期铜回落，因特朗普经济成长政策的乐观情绪消退

路透伦敦1月30日 - 期铜周一下跌逾1%，从上周触及的两个月高位进一步回落，因对美国总统特朗普推动经济成长的乐观情绪减退，且美元上涨。

美股和欧洲股市均下跌逾1%，因特朗普颁布禁止七个穆斯林国家的公民入境的行政令，令市场再度聚焦在他的保护主义政策，投资者感到不安。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨5,820美元。周四期铜触及11月28日来最高5,981.50美元。

“在美国总统选举后引发的经济成长乐观情绪目前消退，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

他还表示，对铝和铜来说，投资人再度关注供应风险，但许多好消息已经被市场消化。

“如果不是有供应面的消息，我们认为，铜价跌幅可能更多大，”他说。

供应方面，印尼矿业部表示，该国可能向Freeport McMoRan Inc在印尼的矿场发出临时采矿许可证，为其Grasberg矿场恢复铜精矿出口铺平道路。

LME期镍 收涨2.1%，报9,670美元。期铅 收升2.3%，报2,342美元。期锌 收涨0.5%，报2,777美元。