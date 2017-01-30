金属期市：期铜回落，因特朗普经济成长政策的乐观情绪消退

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透伦敦1月30日 - 期铜周一下跌逾1%，从上周触及的两个月高位进一步回落，因对美国总统特朗普推动经济成长的乐观情绪减退，且美元上涨。
美股和欧洲股市均下跌逾1%，因特朗普颁布禁止七个穆斯林国家的公民入境的行政令，令市场再度聚焦在他的保护主义政策，投资者感到不安。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨5,820美元。周四期铜触及11月28日来最高5,981.50美元。
“在美国总统选举后引发的经济成长乐观情绪目前消退，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。
他还表示，对铝和铜来说，投资人再度关注供应风险，但许多好消息已经被市场消化。
“如果不是有供应面的消息，我们认为，铜价跌幅可能更多大，”他说。
供应方面，印尼矿业部表示，该国可能向Freeport McMoRan Inc在印尼的矿场发出临时采矿许可证，为其Grasberg矿场恢复铜精矿出口铺平道路。
LME期镍 收涨2.1%，报9,670美元。期铅 收升2.3%，报2,342美元。期锌 收涨0.5%，报2,777美元。
期铝 收低0.8%，报1,802美元。期锌 收跌1.3%，报19,675美元。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。