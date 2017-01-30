纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因巴西天气下跌，纽约可可降至四年低位

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透纽约/伦敦1月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一下跌，延续上周跌势，此前最大出产国巴西迎来有利作物的降雨。纽约可可跌至近四年最低水准，因英镑下跌。
3月阿拉比卡咖啡 收跌1.25美分，或0.8%，报每磅1.5115美元。市场今日下跌，周五该合约的50日移动均线向下穿过200日移动均线，形成"死亡交叉"，可能是利空的信号。
罗布斯塔咖啡缩减跌幅，保持在本月触及的2012年高位附近，交易商表示，他们在等待巴西主要产区圣埃斯皮里图在本周稍后会否迎来急需的降雨。
3月罗布斯塔咖啡 收跌1美元，或0.04%，报每吨2,237美元。
3月纽约可可 收低17美元，或0.8%，报每吨2,078美元，此前降至降至2,074美元，为2013年3月来近月合约最低价。
3月伦敦可可 收跌9英镑，或0.5%，报每吨1,687英镑。
3月原糖期货 收低0.02美分，或0.1%，报每磅20.31美分。3月白糖期货 收高0.30美元，或0.06%，报每吨542美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。