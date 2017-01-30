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货币新闻 | 2017年 1月 31日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因多头结清头寸和南美作物前景改善

路透芝加哥1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货周一下跌2.5%，为交投最活跃的大豆合约8月来最大单日跌幅，交易商称，因多头结清头寸和南美收成前景改善。

CBOT-3月大豆合约 收跌26-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，此前降至1月12日来最低10.19-1/4美元。

CBOT-3月豆油期货 下跌0.66美分，报33.61美分。

CBOT-3月豆粕期货 收跌8.6美元，报334.4美元。

今日CBOT大豆预估成交量为208,929口，豆粕为88,263口，豆油为116,300口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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