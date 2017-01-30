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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 04:26 BJT

纽约期市：期棉下跌1%，因基金将多头合约展期

路透1月30日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一下跌约1%，稍早触及近四周高位，因指数基金将多头合约展期，令市场承压。

“指数基金周一开始将多头合约展期，这对市场带来一些卖压，”独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose说。

ICE-3月期棉 盘中高见75.32美分，为1月5日来最高。

ICE-3月期棉 收跌0.71美分，或0.95%，报每磅74.14美分，盘中交易区间为74.06-75.32美分，后者为1月5日来最高。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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