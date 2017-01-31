美国数据：11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比升幅好于预估

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透纽约1月31日 - 周二公布的一项调查报告显示，11月美国独栋房屋价格同比涨幅好于预估，且抵押贷款利率不断上升，加上潜在的经济成长，可能进一步推高房价。
美国11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.3%，路透调查的分析师预估为上升5.1%。10月为增长5.1%。
美国11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.9%，分析师的预估为增长0.7%，10月上修后为增长0.7%。
11月未经季节性调整的房价较10月上升0.2%，符合预期。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。