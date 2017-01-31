美国数据：11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比升幅好于预估

路透纽约1月31日 - 周二公布的一项调查报告显示，11月美国独栋房屋价格同比涨幅好于预估，且抵押贷款利率不断上升，加上潜在的经济成长，可能进一步推高房价。

美国11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.3%，路透调查的分析师预估为上升5.1%。10月为增长5.1%。

美国11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.9%，分析师的预估为增长0.7%，10月上修后为增长0.7%。

11月未经季节性调整的房价较10月上升0.2%，符合预期。(完)