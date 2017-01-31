表格：加拿大11月GDP较前月增长0.4%，10月修正为下滑0.2%

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透1月31日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大11国内生产总值(GDP )较前月增长0.4%，10月修正后为下跌0.2%(前值为下降0.3%)。 (变动率为百分比) 11月 10月(修正值) 10月(前值) 11月上年同 期 所有行业 +0.4 -0.2 -0.3 +1.6 商品 +0.9 -1.0 -1.3 +0.8 服务 +0.2 +0.1 +0.1 +1.9 注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估增长0.3% 。完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。