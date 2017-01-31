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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 23:15 BJT

表格：加拿大11月GDP较前月增长0.4%，10月修正为下滑0.2%

路透1月31日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大11国内生产总值(GDP
)较前月增长0.4%，10月修正后为下跌0.2%(前值为下降0.3%)。
         
    (变动率为百分比) 
                      11月  10月(修正值)  10月(前值) 11月上年同
期
    所有行业          +0.4     -0.2        -0.3        +1.6
    商品              +0.9     -1.0        -1.3        +0.8
    服务              +0.2     +0.1        +0.1        +1.9
    
    注：所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估增长0.3%
。完)
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)
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