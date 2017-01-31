全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类型船舶活动淡静

金属期市：期铜触及三周高位，因供应受扰忧虑
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透1月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因各类型船舶活动淡静。
整体乾散货运价指数 下跌16点，或1.96%，报800点，为10月27日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑38点，或3.15%，至1,167点。海岬型船舶日均获利下降197美元，报8,515美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌13点，或1.35%，报951点。日均获利降低103美元，报7,596美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌9点，至679点；灵便型船运价指数 跌13点，报402点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选