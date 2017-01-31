全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类型船舶活动淡静

路透1月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因各类型船舶活动淡静。

整体乾散货运价指数 下跌16点，或1.96%，报800点，为10月27日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑38点，或3.15%，至1,167点。海岬型船舶日均获利下降197美元，报8,515美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌13点，或1.35%，报951点。日均获利降低103美元，报7,596美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌9点，至679点；灵便型船运价指数 跌13点，报402点。(完)