欧洲汇市：英镑兑美元反弹，创下六年来表现最好的1月

路透伦敦1月31日 - 英镑兑走低的美元周二上涨，收复令人失望的消费者信贷数据公布后录得的失地，创下2011年来表现最好的1月。

英镑自2012年以来首次开局上涨，但英镑并非一路顺景，兑欧元及避险的日圆和瑞郎走势艰难。

英国央行周二公布，12月消费者信贷增长放缓，为五个月来首次，这是在通胀上升的情况下，家庭可能收紧开支的最初迹象。

另一份数据显示，外国投资者是英债的净卖家，这是7月以来首次。

在英国消费者信贷数据公布后的半个小时，英镑 跌至1.2412美元低位，后反弹，升穿1.2575美元，当时美国总统特朗普和他的贸易顾问称其他国家货币相对于美元贬值，其言论令美元下跌。

不过，英镑不是全面走强，兑欧元 和日圆均下跌0.2%，分别报0.8584英镑和141.78日圆。