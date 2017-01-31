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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 04:04 BJT

纽约期市：纽约可可从四年低位反弹，阿拉比卡咖啡下跌

路透纽约/伦敦1月31日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周二从四年低位反弹，在五个交易日内首次上升，因回补空头。阿拉比卡咖啡期货下跌，因最大出产国巴西迎来有利作物的降雨。

期糖小幅上升。

3月纽约可可 收高25美元，或1.2%，报每吨2,103美元，此前降至2,072美元，为2013年3月来近月合约最低价。

3月伦敦可可 收跌1英镑，或0.06%，报每吨1,686英镑。

3月阿拉比卡咖啡 收跌1.6美分，或1.1%，报每磅1.4955美元。今日延续昨日颓势，跌穿200日移动均线。

3月罗布斯塔咖啡 收跌15美元，或0.7%，报每吨2,222美元，跟随阿拉比卡咖啡下滑。

3月原糖期货 收涨0.14美分，或0.7%，报每磅20.45美分。3月白糖期货 收高2.20美元，或0.4%，报每吨544.20美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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