纽约期市：纽约可可从四年低位反弹，阿拉比卡咖啡下跌

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透纽约/伦敦1月31日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周二从四年低位反弹，在五个交易日内首次上升，因回补空头。阿拉比卡咖啡期货下跌，因最大出产国巴西迎来有利作物的降雨。
期糖小幅上升。
3月纽约可可 收高25美元，或1.2%，报每吨2,103美元，此前降至2,072美元，为2013年3月来近月合约最低价。
3月伦敦可可 收跌1英镑，或0.06%，报每吨1,686英镑。
3月阿拉比卡咖啡 收跌1.6美分，或1.1%，报每磅1.4955美元。今日延续昨日颓势，跌穿200日移动均线。
3月罗布斯塔咖啡 收跌15美元，或0.7%，报每吨2,222美元，跟随阿拉比卡咖啡下滑。
3月原糖期货 收涨0.14美分，或0.7%，报每磅20.45美分。3月白糖期货 收高2.20美元，或0.4%，报每吨544.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。