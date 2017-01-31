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市场报道 | 2017年 2月 1日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因低吸买盘和美元走低

路透芝加哥1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，因在3月玉米合约昨日降至两周低位后有低吸买盘。

CBOT-3月玉米期货 收涨2美分，报每蒲式耳3.59-3/4美元。

美元下跌提供支撑，使美国计价谷物对持有其他货币的人来说更有吸引力。

本月，近月CBOT玉米 上涨7-3/4美分，或2%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,346口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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