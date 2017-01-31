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市场报道 | 2017年 2月 1日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因月末轧平头寸

路透1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，在收盘前几分钟升至日内高位，交易商说，因月末轧平头寸。

CBOT-3月小麦 收涨6-3/4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元。本月，CBOT小麦上涨12-3/4美分或3.1%。

美元 下跌提供支撑。理论上讲，美元走低令美国谷物在全球市场的竞争力上升。

俄罗斯农业顾问公司IKAR预计2017年小麦产量为6,700万吨，低于上年的7,300万吨，因冬季气温较冷。

今日CBOT小麦期货预估成交量为98,217口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
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