芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因月末轧平头寸

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，在收盘前几分钟升至日内高位，交易商说，因月末轧平头寸。
CBOT-3月小麦 收涨6-3/4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元。本月，CBOT小麦上涨12-3/4美分或3.1%。
美元 下跌提供支撑。理论上讲，美元走低令美国谷物在全球市场的竞争力上升。
俄罗斯农业顾问公司IKAR预计2017年小麦产量为6,700万吨，低于上年的7,300万吨，因冬季气温较冷。
今日CBOT小麦期货预估成交量为98,217口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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