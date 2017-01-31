芝加哥期市：CBOT大豆在震荡交投中收高，受助于低吸买盘

金属期市：期铜触及三周高位，因供应受扰忧虑
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透芝加哥1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货周二小幅收涨，盘中交投震荡，交易商称，因昨日跌至两周半低位后有低吸买盘。
CBOT-3月大豆合约 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳10.24-1/2美元。
大豆涨幅受限，因南美天气改善，提振当地大豆丰收前景，尽管骤雨令巴西收割开局缓慢。
CBOT-3月豆粕期货 收涨0.2美元，报334.6美元。CBOT-3月豆油期货 上涨0.24美分，报33.85美分。
今日CBOT大豆预估成交量为135,287口，豆粕为66,180口，豆油为97,087口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选