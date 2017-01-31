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货币新闻 | 2017年 2月 1日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆在震荡交投中收高，受助于低吸买盘

路透芝加哥1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货周二小幅收涨，盘中交投震荡，交易商称，因昨日跌至两周半低位后有低吸买盘。

CBOT-3月大豆合约 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳10.24-1/2美元。

大豆涨幅受限，因南美天气改善，提振当地大豆丰收前景，尽管骤雨令巴西收割开局缓慢。

CBOT-3月豆粕期货 收涨0.2美元，报334.6美元。CBOT-3月豆油期货 上涨0.24美分，报33.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为135,287口，豆粕为66,180口，豆油为97,087口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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