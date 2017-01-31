国际油市：API称上周美国原油库存增加580万桶，超过预估

金属期市：期铜触及三周高位，因供应受扰忧虑
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透纽约1月31日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油、汽油和馏分油库存全部上升。
API公布，在截至1月27日当周，美国原油库存增加580万桶，至4.88亿桶，高于分析师预估的增加330万桶。库欣原油库存减少90.6万桶。
API数据显示，上周炼厂原油日加工量减少24.2万桶。
上周汽油库存增加290万桶，分析师预估为增加98万桶。
API公布，上周馏分油库存增加230万桶，路透调查显示，分析师预估为减少90万桶。
上周原油日进口量增加21万桶，至820万桶/日。(完)
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选