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货币新闻 | 2017年 2月 1日 星期三 05:42 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加580万桶，超过预估

路透纽约1月31日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油、汽油和馏分油库存全部上升。

API公布，在截至1月27日当周，美国原油库存增加580万桶，至4.88亿桶，高于分析师预估的增加330万桶。库欣原油库存减少90.6万桶。

API数据显示，上周炼厂原油日加工量减少24.2万桶。

上周汽油库存增加290万桶，分析师预估为增加98万桶。

API公布，上周馏分油库存增加230万桶，路透调查显示，分析师预估为减少90万桶。

上周原油日进口量增加21万桶，至820万桶/日。(完)
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