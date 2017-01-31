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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 05:55 BJT

表格：新西兰第四季经季节调整后失业率升至5.2%

路透惠灵顿2月1日 - 新西兰统计局周三公布，第四季经季节调整后
的失业率为5.2%。
    
   具体数据如下(括号中数据为初值)：

  (经季节调整)       第四季       前季         上年同期
  失业率(%)            5.2         4.9            4.9  
  参与率(%)            70.5        70.1           68.3
  ----------------------------------------------------------
  (较前季变化%)      第四季       前季         上年同期
  就业成长       　   +0.8        +1.3 (+1.4)    +1.1(完)
  
 (编译 刘静 审校 李军)
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