表格：新西兰第四季经季节调整后失业率升至5.2%

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透惠灵顿2月1日 - 新西兰统计局周三公布，第四季经季节调整后 的失业率为5.2%。 具体数据如下(括号中数据为初值)： (经季节调整) 第四季 前季 上年同期 失业率(%) 5.2 4.9 4.9 参与率(%) 70.5 70.1 68.3 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第四季 前季 上年同期 就业成长 +0.8 +1.3 (+1.4) +1.1(完) (编译 刘静 审校 李军)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。