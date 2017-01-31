《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 101.31 +0.29 +0.29 1971541 京东 28.40 -0.16 -0.56 4381626 新浪 69.72 +1.06 +1.54 387597 搜狐 39.67 +0.18 +0.46 137980 网易 253.90 +3.41 +1.36 453649 百度 175.07 +0.35 +0.20 1323830 台湾 台湾积体电路 30.91 -0.28 -0.90 1575696 联电 1.81 -0.02 -1.09 582827 日月光 5.72 -0.03 -0.52 197805 硅品精密 7.59 +0.02 +0.26 88881 和信超媒体 3.21 -0.03 -0.93 8518 友达 4.19 +0.02 +0.48 93009 中华电信 31.56 +0.07 +0.22 86843 台湾国际航电 48.29 +0.94 +1.99 4925376 香港 中国移动 57.00 +0.29 +0.51 127715 中国联通 11.97 +0.04 +0.34 66475 中国电信 48.05 -0.08 -0.17 9330 中芯国际 6.88 -0.06 -0.86 34322 电讯盈科 5.92 -0.21 -3.43 12327 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 张荻)