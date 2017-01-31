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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         101.31    +0.29    +0.29   1971541
    京东                28.40    -0.16    -0.56   4381626
    新浪              69.72    +1.06    +1.54    387597
    搜狐              39.67    +0.18    +0.46    137980
    网易             253.90    +3.41    +1.36    453649
    百度             175.07    +0.35    +0.20   1323830
    
    台湾
    台湾积体电路       30.91    -0.28    -0.90   1575696
    联电                1.81    -0.02    -1.09    582827
    日月光              5.72    -0.03    -0.52    197805
    硅品精密           7.59    +0.02    +0.26     88881
    和信超媒体         3.21    -0.03    -0.93      8518
    友达                4.19    +0.02    +0.48     93009
    中华电信           31.56    +0.07    +0.22     86843
    台湾国际航电      48.29    +0.94    +1.99   4925376
    
    香港
    中国移动           57.00    +0.29    +0.51    127715
    中国联通           11.97    +0.04    +0.34     66475
    中国电信           48.05    -0.08    -0.17      9330
    中芯国际            6.88    -0.06    -0.86     34322
    电讯盈科         5.92    -0.21    -3.43     12327
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 张荻)
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