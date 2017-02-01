金砖国家：1月31日股汇市收盘纵览

路透2月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月31日(周二)走势纵览。

中国股汇市、香港股市因假期休市。

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.57%，报64,670.781点。

巴西汇市：雷亚尔贬值，因巴西央行暗示或将允许部分3月到期的货币互换期满终止。雷亚尔兑美元 收报3.1491/10，上日收报3.1261/76。