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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 08:10 BJT

金砖国家：1月31日股汇市收盘纵览

路透2月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月31日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.42%，报909.23点。

中国股汇市、香港股市因假期休市。

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.57%，报64,670.781点。

巴西汇市：雷亚尔贬值，因巴西央行暗示或将允许部分3月到期的货币互换期满终止。雷亚尔兑美元 收报3.1491/10，上日收报3.1261/76。

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南非股市：上涨，黄金股及铂金股受惠于资源价格走扬，带动大盘上涨，指标Top-40指数 收盘上涨0.17%，报45,928.7点；大盘综合指数 收盘上涨0.24%，报52,788.12点。

南非汇市：兰特升逾1%，因美元受特朗普评论拖累下跌

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印度股市：连续第二日下跌，受科技企业股下滑脱累，与此同时，市场短期焦点转至周三将公布的政府年度预算。BSE指数 收盘下跌0.7%，报27,655.96点；NSE指数 收盘下跌0.83%，报8,561.3点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.865。上日收报67.9450。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.98%，报1,164.15点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.27%，报600.91点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.38%，报60.16；卢布兑欧元 贬值1.31%，报64.905。(完) (编译 李婷仪 审校 王颖)
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