金砖国家：1月31日股汇市收盘纵览

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透2月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月31日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.42%，报909.23点。
中国股汇市、香港股市因假期休市。
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.57%，报64,670.781点。
巴西汇市：雷亚尔贬值，因巴西央行暗示或将允许部分3月到期的货币互换期满终止。雷亚尔兑美元 收报3.1491/10，上日收报3.1261/76。
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南非股市：上涨，黄金股及铂金股受惠于资源价格走扬，带动大盘上涨，指标Top-40指数 收盘上涨0.17%，报45,928.7点；大盘综合指数 收盘上涨0.24%，报52,788.12点。
南非汇市：兰特升逾1%，因美元受特朗普评论拖累下跌
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印度股市：连续第二日下跌，受科技企业股下滑脱累，与此同时，市场短期焦点转至周三将公布的政府年度预算。BSE指数 收盘下跌0.7%，报27,655.96点；NSE指数 收盘下跌0.83%，报8,561.3点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.865。上日收报67.9450。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.98%，报1,164.15点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.27%，报600.91点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.38%，报60.16；卢布兑欧元 贬值1.31%，报64.905。(完) (编译 李婷仪 审校 王颖)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)