全球汇市：投机客减持，美元净多仓降至10月末来最低--CFTC/路透数据

路透1月27日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计 算，投机客已连续第三周减持美元多仓，美元净多仓降至去年10月末以来 最低水平。 截至1月24日当周，美元净多仓降至200.4亿美元，前周为244.4亿美 元。 日圆 净空仓 66,840 欧元 净空仓 52,348 英镑 净空仓 63,172 瑞郎 净空仓 13,644 加元 净多仓 2,519 澳元 净多仓 10,294 (完) (编译 孙国玉；审校 王颖)