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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 08:32 BJT

全球汇市：投机客减持，美元净多仓降至10月末来最低--CFTC/路透数据

路透1月27日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计
算，投机客已连续第三周减持美元多仓，美元净多仓降至去年10月末以来
最低水平。
    
    截至1月24日当周，美元净多仓降至200.4亿美元，前周为244.4亿美
元。    
 日圆       净空仓             66,840
 欧元       净空仓             52,348
 英镑       净空仓             63,172
 瑞郎       净空仓             13,644
 加元       净多仓             2,519
 澳元       净多仓             10,294
 
    (完)

  
 (编译 孙国玉；审校 王颖)
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