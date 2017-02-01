版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 1日 星期三 09:09 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月24日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(482,374口)
    209,854  100,447  119,798  109,000  235,374  438,652  455,619   43,722  26,755
    
    较1月17日变动(未平仓合约：增加14,437口)
    
     -8,290  -10,656   15,399    7,601   10,864   14,710   15,607     -273  -1,170
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       43.5     20.8     24.8     22.6     48.8     90.9     94.5      9.1     5.5
    
    各类交易商数量(总计为329家)
        157       93       90       51       49      253      196
    (完)
    
  

 (编译 张涛；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐