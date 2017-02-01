CFTC报告：COMEX期金1月24日持仓报告(表)

金砖国家：5月24日股汇市收盘纵览
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(482,374口) 209,854 100,447 119,798 109,000 235,374 438,652 455,619 43,722 26,755 较1月17日变动(未平仓合约：增加14,437口) -8,290 -10,656 15,399 7,601 10,864 14,710 15,607 -273 -1,170 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 43.5 20.8 24.8 22.6 48.8 90.9 94.5 9.1 5.5 各类交易商数量(总计为329家) 157 93 90 51 49 253 196 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。