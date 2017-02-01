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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 08:57 BJT

《全球汇市》美元下跌，特朗普批评贸易伙伴的汇率政策

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0788  1.0795  -0.06  +2.62  1.0513
    美元/日圆            113.03  112.78  +0.22  -3.29  116.87
    欧元/日圆         121.97  121.78  +0.16  -0.95  123.14
    美元/瑞郎            0.9899  0.9892  +0.07  -2.74  1.0178
    英镑/美元            1.2573  1.2577  -0.03  +1.92  1.2336
    美元/加元            1.3069  1.3028  +0.31  -2.69  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8337  6.8265  +0.11  -1.99  6.9726
    澳元/美元            0.7569  0.7583  -0.18  +4.91  0.7215
    新西兰元/美元        0.7284  0.7306  -0.30  +4.94  0.6941
    澳元/日圆         85.540  85.510  +0.04  +1.45  84.320
    新西兰元/日圆     82.330  82.400  -0.08  +1.43  81.170
    英镑/日圆         142.16  141.83  +0.23  -1.29  144.02
    澳元/新西兰元     1.0383  1.0364  +0.18  +0.00  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/张涛/张荻/张若琪/李婷仪)
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