《全球汇市》美元下跌，特朗普批评贸易伙伴的汇率政策

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0788 1.0795 -0.06 +2.62 1.0513 美元/日圆 113.03 112.78 +0.22 -3.29 116.87 欧元/日圆 121.97 121.78 +0.16 -0.95 123.14 美元/瑞郎 0.9899 0.9892 +0.07 -2.74 1.0178 英镑/美元 1.2573 1.2577 -0.03 +1.92 1.2336 美元/加元 1.3069 1.3028 +0.31 -2.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.8337 6.8265 +0.11 -1.99 6.9726 澳元/美元 0.7569 0.7583 -0.18 +4.91 0.7215 新西兰元/美元 0.7284 0.7306 -0.30 +4.94 0.6941 澳元/日圆 85.540 85.510 +0.04 +1.45 84.320 新西兰元/日圆 82.330 82.400 -0.08 +1.43 81.170 英镑/日圆 142.16 141.83 +0.23 -1.29 144.02 澳元/新西兰元 1.0383 1.0364 +0.18 +0.00 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/张涛/张荻/张若琪/李婷仪)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)