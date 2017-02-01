《香港报摘》--信报2月1日

**头版头条**

--恒生指数 于过往三个鸡年均大起大落，1981年、1993年及2005年表现依次为跌15%、升95%及升14%；证券业人士预计，港股丁酉鸡年首个交易日继续是大型“上落市”。

**其他**

--澳门旅游业持续向好，澳门旅游局公布，农历新年黄金周四日（1月27日至30日）累计访澳旅客人数接近45.73万人次，按年增加4.8%。

--财经事务及库务局局长陈家强出席电台节目时表示，香港经济在2017年初持续改善，零售业有复苏迹象，如果没有外围的冲击，鸡年经济增长可望较去年好。

--Coach 第二季度纯利1.99亿美元，按年多赚17%；公司表示，中国业务增长持续强劲，港澳业务有明显改善，推动大中华销售额增长6%，该公司维持本年度纯利有双位数增长的预测。（完）

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