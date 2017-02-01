《香港报摘》--信报2月1日

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
**头版头条**
--恒生指数 于过往三个鸡年均大起大落，1981年、1993年及2005年表现依次为跌15%、升95%及升14%；证券业人士预计，港股丁酉鸡年首个交易日继续是大型“上落市”。
**其他**
--澳门旅游业持续向好，澳门旅游局公布，农历新年黄金周四日（1月27日至30日）累计访澳旅客人数接近45.73万人次，按年增加4.8%。
--财经事务及库务局局长陈家强出席电台节目时表示，香港经济在2017年初持续改善，零售业有复苏迹象，如果没有外围的冲击，鸡年经济增长可望较去年好。
--Coach 第二季度纯利1.99亿美元，按年多赚17%；公司表示，中国业务增长持续强劲，港澳业务有明显改善，推动大中华销售额增长6%，该公司维持本年度纯利有双位数增长的预测。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)