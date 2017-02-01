日韩经济指标预测--2月1日-2月8日****

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月30日当周 2月1日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.35% +0.1% (较上年同期) +1.50% +1.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,390 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超3,761 2月2日(四) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 -- 盈余71.4 2月1-8日 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月2-8日 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 43.1 2月3日(五) 暂无重要经济数据公布 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 -- 盈余14,155 2月8-10日 -- 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 44.43 -- 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 40.81 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +8.0% 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 51.4 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- -5.1% (较上年同期) -- +10.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)