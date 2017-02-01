金属期市：获利了结打压伦铜下滑，此前美元疲软推动期铜大涨

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
美元兑其他主要货币周三在亚洲时段下跌，此前美国总统特朗普及其主要经济顾问均将矛头指向美国主要贸易伙伴国的汇率政策，引发避险情绪并导致股市承压。
智利铜矿Escondida的工会工人就薪资方案进行投票，工会称相信工人将支持罢工。Escondida是全球最大铜矿。
印尼一名官员表示，印尼将暂时给予美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下当地部门对于一些新规则的豁免权，有可能允许恢复铜精矿出口。
(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张涛；审校 张若琪/王颖)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)