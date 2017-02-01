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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 09:33 BJT

金属期市：获利了结打压伦铜下滑，此前美元疲软推动期铜大涨

美元兑其他主要货币周三在亚洲时段下跌，此前美国总统特朗普及其主要经济顾问均将矛头指向美国主要贸易伙伴国的汇率政策，引发避险情绪并导致股市承压。

智利铜矿Escondida的工会工人就薪资方案进行投票，工会称相信工人将支持罢工。Escondida是全球最大铜矿。

印尼一名官员表示，印尼将暂时给予美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下当地部门对于一些新规则的豁免权，有可能允许恢复铜精矿出口。

(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张涛；审校 张若琪/王颖)
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