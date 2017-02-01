《香港报摘》--其他报纸重要消息2月1日

**明报**

--据入境事务处最新数据显示，年三十至年初三（即1月27日至1月30日）期间共有逾46万名内地旅客访港，较去年同期升2.1%；其他非内地访港旅客数目升近5.1%，接近12万人次。

--农历年三十当日（1月27日）传出69岁的新世界发展 主席郑家纯中风消息，连日以来，新世界发言人仍未对传闻真伪作出任何回应，只表示如有消息会立即通知传媒。

**星岛日报**

--安永会计师事务所审计服务合伙人黄碧华接受本报专访时指出，由明年初开始，香港对“收入确认”的会计处理方法将有大革新，公司更难通过把收入提前入帐来粉饰帐目。

--Uber 香港区总经理佘隽知指出，公司今年能否赚钱不是首要目标，重点会放在推广汽车共乘概念；由于此概念在香港消费者及政府角度，仍未有足够时间认识汽车共乘的好处，所以Uber会继续在香港投资。

**苹果日报**

--高银金融 去年高价夺得何文田地皮，但年报显示该公司截至去年6月底的负债按年大增7.8倍至93.39亿港元，主要两笔贷款60.79亿港元及31.91亿港元，分别于去年12月及今年3月到期；银行消息指，高银正筹组新融资，作再融资。

--过去四日农历年长假期内，一手市场售约20伙单位，为四年来新春销情最旺。

**东方日报**

--中电控股 印度首席财务官Samir Ashta接受外电访问时表示，未来有意继续投资于可再生能源项目，可以透过外币贷款、印度银行贷款及债券等方法融资。

--鸡年伊始，暂时有10只新股排队等在正月挂牌，主板及创业板各占一半；其中四只以配售形式上创业板的新股当中，以功能内衣品牌“BodiBra”母企心心芭迪贝伊 以及经营本地连锁火锅店“小肥牛”的国茂控股 最为人熟悉。

**文汇报**

--中渝置地 公布，集团于英国时间1月27日透过两间全资附属公司订立两份协议，间接收购伦敦物业的永久权益及租赁权益，总代价约为2.9亿英镑。

--联邦制药 公布，继甘精胰岛素注射液注射笔芯规格于本月初获批后，甘精胰岛素注射液预填充规格的申请亦已获得中国国家食品药品监督管理总局批准，预期有关产品将于近期推出市场。（完）

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