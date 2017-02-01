港报财经评论：特朗普粗暴施政，华尔街大吃一惊--信报2月1日

特朗普粗暴施政 华尔街大吃一惊/ 习广思

做惯大老板的特朗普入主白宫，个多星期时间已经连续签署多个行政命令，将管治国家当成管理一间私人公司，迟早出事。最新的入境禁令除了引发美国及世界多地抗议浪潮，在国内也引起美国人焦虑，连早前积极扫货的华尔街大户们都吓一跳， 道指 周一曾跌逾200点。特朗普想行独裁统治，看来是看轻了传统建制力量，美国政局今年相信将风起云涌。

特朗普针对若干国家实施的入境禁令不仅草率， 而且粗暴，发布之后，国土安全部只有一晚时间准备，第二天就全面实施，完全没有经过政策辩论，亦没有任何缓冲时间。

新政首日全球多个机场大混乱，有数百人赴美被拒登机，部分人抵达美国机场后被扣留或遣返。全美超过10个主要机场爆发示威活动，主要城市亦爆发大规模示威，纽约出租车工人联盟罢驶，抵制特朗普针对穆斯林的禁令。

移民新政亦被各界大肆抨击，包括首都华盛顿在内的16州检察长发表声明，谴责特朗普的行政命令违宪，誓言对抗。Facebook创办人朱克伯格、苹果总裁库克等科技界巨头亦指摘新政是对穆斯林的歧视，同称没有移民、就没有现在的美国。

特朗普这项禁令，除了本身有违宪之嫌及违反美国传统价值观外，也被质疑有个人利益考虑在内，涵盖的利比亚、伊拉克、伊朗、苏丹、也门、索马里和敍利亚7国，却没有将「9．11」事件中19个恐怖分子出身国沙地、阿联酋、黎巴嫩和埃及包括在内，有传媒查出，特朗普在沙地拥有高尔夫球场，在阿联酋授权有豪华旅馆和高尔夫球场，在埃及有两家公司，因此而厚此薄彼。

美国学术界也极为不满，包括11名诺贝尔奖得主在内的数千名美国学者集体签署了请愿信，批评特朗普此举带有歧视兼危害国家安全。学者认为，特朗普此举把美国带入了落后的时代，一如十九世纪禁止华人前往美国一样。

面对各界抨击，以特朗普作风当然是「死撑」，指新政并非针对穆斯林，只想国家更安全。白宫方面也称，新政没有出乱子，不会道歉。

特朗普一连串的粗疏行径，以至性急、霸道的行事手法，在美国政治历史中前所未见，现在美国社交媒体就流行的一句说话正是「把特朗普踢出我们的白宫！」特朗普做大老板经验丰富，但对于政治的确是门外汉，才不足10天就把自己的丑态恶态尽情暴露， 只会加快结束自己的政治生命。

现在就连华尔街大佬辈的高盛，亦挺身而出抨击特朗普政府的移民政策。高盛行政总裁布兰克费恩（Lloyd Blankfein）的公开电邮对特朗普政府引发非议的限制移民政策提出了尖锐批评，表示其行政命令与高盛长期以来所秉承的员工多元化政策相悖，并且可能对高盛的业务造成干扰。

布兰克费恩的言论表明了华尔街最具影响力公司，这次罕见的反对政府立场。自从高盛原董事长Sidney Weinberg在二战和韩战期间在华府任职以来，高盛持续向美国政府输送高级管理人员，为其赢得了「高盛政府」（Government Sachs）的绰号，因此，高盛与在任总统公开唱反调的情况也极为罕见。

未来事态发展，非常有可能的是，由这一行政命令引发的官司会打到最高法院，并由最高法院裁决其违宪；还有一种可能就是国会否决这一行政命令，因为共和党议员也认为特朗普此举影响深远，执行起来亦非常困难。

假如特朗普继续其粗暴施政，相信国内外反特朗普的民意会更加强烈，到时共和党内仅有的少量盟友，会否替其承担政治后果呢？早在特朗普组阁之时，就已看得出其核心团队充斥极端民族主义分子， 出事是迟早问题。

在移民政策上已经如此偏激，看来特朗普的贸易保护政策会更加得人惊。现在华尔街更多分析相信， 「特朗普税负」（Trump Tax）会是美国商界要承担的重大风险。所谓Trump Tax，意指特朗普的新政对美国经济及商业机构带来的额外风险与成本，分分钟远高于日后减税可能带来的好处。

或许华尔街大户们一早看出特朗普的简单及单向思维，因此义无反顾地入市买起一众基建及原材料股，因为老特一定会行大洒金钱催谷基建的「四万亿」旧路。现在还有机会炒起的是俄罗斯股市，老特随时不理国内反对全力靠拢俄罗斯，商业合约与合作也将如雪片飞至。看看俄铝 股价就知事不寻常，未来入市方向，可能真的要睇特朗普政纲行事，当然，大前提是老特懂得收敛。（完）

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