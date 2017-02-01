港报财经评论：春节后聚焦炒业绩--经济日报2月1日

春节后聚焦炒业绩/ 林瑞芬

港股今日假期后开市，在内地股市仍在休市之下，港股开红盘或黑盘对后市方向也乏启示，相信只是意头而已；在美国总统特朗普最新的移民新政混乱下，美股恐慌指数周初因而抽升，相信港股今日开出红盘的机会大减。

根据特朗普的行政命令，未来三个月内，伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚及也门等七个国家的民众，将禁止入境美国。

特朗普新政随即惹来极大争议，高盛首席执行官Lloyd Blankfein也对特朗普新政府作出批评，极为罕见。因为自从高盛原董事长Sidney Weinberg在二战和韩战期间在华府任职以来，高盛持续不断的向美国政府输送高官，为其赢得「高盛政府」（Government Sachs）的称号。此外，美国代理司法部长因拒绝为移民行政令辩护，而被特朗普开除。由此可见，新政的争议性，美国多元共容的核心价值观有变，中期影响难料。

特朗普的刺激经济计划未起动，在政治上已制造出极大争议，未来能否大力提振经济增长还是未知之数。由此，恐慌指数（VIX）周一曾急升近20%，道指 在升破20,000关后又回落至其下，未能企稳且添回吐压力，如道指周内未能重返20,000之上，将反覆回吐考验50天綫近19,650水平。

回说港股1月由低位反弹，恒指 上周五收报23,360点，虽然创1月以来新高，但月来升势却不配合成交额，后市探高23,600至24,000的重大阻力区，有回吐压力，忌失22,900点。国指 而言，10,000关阻力大，在内地股市休市期间，国指成功破关机会低，上周五收报9,804，但应可守于9,500楼上。

农历新年后，多数上市公司会公布去年度末期业绩，市场将进入炒业绩期，更多可能出现炒股不炒市的状况；理论上，有理想业绩支持的股份，表现会胜于大市。当然，炒业绩，要注意的是预期落差对股价带来的变数，有些股份会因为偷步炒上，在业绩曝光后反而藉口回吐；有些股份因公布佳优，胜市场预期而急抽升；有些股份因业绩远低于市场预期而急回。业绩预告差也不紧要，最紧要是市场预期之内，如果今年业绩有改善，应不会对股价再构成太大的冲击。

中国联通 于长假期前发盈警，预告净利润同比下滑约94%，基本上与市场预期相若。联通业绩下滑主要受铁塔使用费用、能源及土地租赁费用上升和行销费用上升所影响。据申万宏源分析，联通2016年实际资本支出约800亿至900亿元人民币，与公司披露的750亿元人民币的资本支出仍有明显差距。增量资本支出带来的运营及维护费用的上升，以及特调额外费用是公司成本上升的主因。同时，去年第四季度内地电讯业竞争加剧，使得各家运营商相关的行销费用增长。不过，今年度，在资本支出将小幅下滑、4G基础设施建设和解决运营效率低的问题，预计联通净利润将超过2015年水平（剔除铁塔一次性收入）。今年的混改憧憬仍在，联通股价上周五收报9.22港元，如后市守稳8.4港元，今年内有机会再挑战10港元。

指数成分股而言，比重高的内银股要特别关注。按招商银行 业绩快报预示，内银股或有正面惊喜。据招行预报显示，2016年全年净利润同比增长7.6%；即2016年四个季度单季净利润分别同比增长20%、6%、-6%及9%，四季度NIM（净利息收益率）有企稳回升之势，故业绩增速结束了前三季度逐季下滑的态势。

招行截至2016年底不良贷款率为1.87%，环比三季度持平；前三季度不良率分别为1.81%、1.84%、1.87%，启示招行的资产品质已企稳，不良释放节奏在放缓，其他银行情况或相近。同时，按招行业绩显示，其非利息收入同比增速开始回升，四季度计，非利息净收入同比增长16.51%，前三季度同比增速为38%、19%、8%。招行股价近期逼近20港元水平，上周五收报19.6港元。（完）

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