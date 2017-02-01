日本已公布经济指标--2017/2/1

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委

路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。