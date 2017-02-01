韩国已公布经济指标--2017/2/1

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5% p +3.6% @-r -- -- 失业率 12月 3.4% @ 3.6% @ 2月14日 -- 贸易收支(亿美元) 1月 顺差32 p 顺差67.9 r 2月15-22日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)