港报社评：入境禁令乏理据，特朗普诡辩排外--明报2月1日

上周五，美国总统特朗普签署行政命令，即时禁止7个穆斯林国家民众入境90天，引发宗教歧视和违宪争议，全美数以万计民众上街示威，多国也有抗议活动。美国署理司法部长耶茨监于新措施合法性存疑，通知司法部律师勿为政令辩护，结果遭特朗普革职，移民及海关执法局署理局长拉格斯代尔亦被突然解雇，原因不详。特朗普辩称新措施是出于国家安全考虑，并非「穆斯林禁令」，惟说法漏洞百出，所谓「防范恐袭」仅属幌子，企图掩饰骨子里的白人民族主义。

根据特朗普的行政指令，美国未来120日将禁止所有难民入境，伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚及也门共7个穆斯林国家的国民，90日内禁止入境美国。除了个别获豁免的国家，禁令适用于所有双重国籍持有者。新措施一出，即时引发严重混乱，至少有上百人在入境美国时被拘留。另外，涉事七国国民若持有绿卡（拥有美国永久居留权），会否受禁令影响，华府也是朝令夕改，起初说要接受严格入境审查，后来又称不受影响，反映新政令未经深思熟虑，相当儿戏。

特朗普这项政令关乎大是大非，美国逾百名外交官罕有集体联署，批评入境禁令违反美国核心价值，16个州的民主党籍检察总长亦齐声质疑违宪。卸任不足两周的奥巴马也发表声明，强调完全不同意基于宗教而针对他人的歧视举措。前总统避谈继任人施政，是美国政治传统，今次奥巴马开腔相当罕见，突显事态严重。特朗普尚未「令美国再度强大」，却已先叫国家分裂加深。

面对谴责之声此起彼落，特朗普管治团队一边向政府内部的「异见人士」摆出强硬姿态，包括革除署理司法部长耶茨职务、扬言若有外交官不认同总统施政大可辞职，另一边则试图以所谓「另类事实」（alternative facts）混淆视听，例如将连日来在机场发生的入境混乱，诿过于达美航空公司周日黄昏所发生的电脑故障，又辩称新政令只是「针对恐怖主义，保障国家安全」，扬言新政令与奥巴马任内曾经发出的行政指令内容「类似」，云云。然而只消细心推敲，不难发现特朗普的辩辞站不住脚。

特朗普企图以九一一恐袭作为入境禁令的凭据，惟讽刺的是，当年19名自杀式劫机者的祖国，包括沙特、阿联酋、埃及和黎巴嫩，皆不在禁令名单之上；过去40年美国本土发生过的大型恐袭，也无一跟禁令上的七国国民有关。反而有美国传媒指出，特朗普集团有投资或计划投资的中东穆斯林国家都未有被禁。特朗普声言，新政令跟奥巴马2011年针对伊拉克难民的行政命令「相似」，所胪列的七个穆斯林国家，也曾被奥巴马列为「关注国」，然而有关说法全属断章取义，无论是政令内容还是背景均见迥异。

奥巴马2011年的政令，主要是收紧伊拉克人申请签证的程序，以及重新审查5.8万名已定居美国的伊拉克难民，有关措施虽拖慢了签证审批，惟没禁止伊拉克人前往美国。当时白宫下达政令的原因，是有两名伊拉克难民在肯塔基州被捕，其中一人的指纹，证实与伊拉克一次炸弹袭击中由疑犯遗下的指纹脗合。相比之下，今次特朗普的政令却是全面叫停入境，白宫发言人直言今次禁令只是预防性质，并非针对特定的威胁。另外，自2015年底起，奥巴马确曾先后签署法令，对曾经造访伊朗、伊拉克、利比亚等7国的外国人收紧入境限制，应付「外国恐怖主义战士威胁」，惟有关措施仅是取消赴美免签证待遇，跟特朗普禁止七国民众赴美，是完全两码子的事。

特朗普企图以「全球尚有40多个穆斯林国家未受今次行政命令影响」，反驳「穆斯林禁令」的批评，然而他明言未来要优先处理基督徒到美国寻求庇护的申请，不仅开「难民宗教审查」的先河，更暴露入境禁令背后的针对穆斯林心态。美国外交官联署批评新措施向穆斯林世界发出错误信息，激起反美情绪，不利国土安全，绝非无的放矢。

回顾美国历史，由1882年《排华法案》针对华工，到1924年《移民法案》禁止亚洲人移民美国，再到二战以国安为由严限犹太难民入境等，美国排外浪潮并不鲜见，只是往往被「美国是种族大熔炉」的说法所遮掩，然而特朗普挟右翼民粹主义上台，却令美国社会丑陋一面再度暴露无遗。特朗普当选后，美国「另类右翼」（alt-right）运动声势大振，主要旗手之一的班农出任白宫高级顾问，更令不少人震惊，皆因「另类右翼」所信奉的就是白人民族主义，本质跟白人至上主义颇有接近之处。今次特朗普的入境禁令，会否标志另一场针对特定族群的排外浪潮开始，令人关注。

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