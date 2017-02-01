港报社评：入境禁令难遏外患，有权用尽徒添内忧--信报2月1日

特朗普正式宣誓就职美国总统才短短十天，特立独行的治国风格已惹起轩然大波，签发行政命令退出跨太平洋经济伙伴关系协定（TPP），以及在接壤墨西哥的边境筑建围墙等等，原来只是拉筋的热身动作而已，更加让人侧目的行政命令是禁止所有难民和七个伊斯兰国家的公民入境美国。入境禁令一出，示威浪潮不绝，连前总统奥巴马也忍不住发表卸任后首次公开评论，反对宗教歧视，支持集会抗议，形容美国价值正处于危急关头。

这项引起震撼的行政命令完全没有谘询，而且内容极之粗疏，执法部门和航空公司皆显得手足无措，导致美国各大机场和出入境口岸混乱不堪。根据禁令，利比亚、伊拉克、伊朗、苏丹、也门、索马里和敍利亚七个国家的公民一刀切全部不准入境，可是滞留机场或被拒登机的不受欢迎者之中，不乏曾经帮助美军当翻译的伊拉克人，以及拥有美国绿卡的伊朗人，他们本来向往美国价值而离乡别井，如今反而沦为特朗普眼中的「恐怖分子」，一旦遣返祖国，有可能成为极端组织的追杀目标。

一竹篙打一船人的做法固然缺乏说服力，更加启人疑窦的是，受禁令影响的为什么不包括其他伊斯兰国家？发动「九一一」袭击的恐怖分子来自沙地阿拉伯、阿联酋、黎巴嫩和埃及，这几个国家不在入境禁令之列，难免令人联想到富商出身的特朗普在这几个国家有生意来往。

针对入境禁令的合法性，华盛顿州检察总长弗格森入禀法院挑战，署理司法部长耶茨（Sally Yates）则发表声明表示，不认为禁令合法，要求司法部律师不要为有关官司辩护。坚持追求公义的耶茨跟总统唱反调，特朗普彷佛又饰演真人骚名嘴那般狠狠抛下一句You're Fired，随即宣布革除耶茨职务，批评她处理非法入境及非法移民不称职，将委任弗吉尼亚州检察官本特（Dana Boente）暂任署理司法部长，直至参议员塞申斯（Jeff Sessions）担当司法部长的提名被确认。

事件发展至今，白宫新主人尚未带领美国再次强大起来，反而将国家陷入更加严重的撕裂状态。

宁枉毋纵的入境禁令能否杜绝恐怖分子？答案人人心知肚明，肯定不能，因为真正的恐怖分子可以靠「自己的方式」偷渡入境，更何况，发动袭击的凶徒往往拥有被禁七国以外的国籍，甚至是土生土长的美国人，禁令对他们来说完全无用。特朗普之所以这样做，无非为了炫耀其坐言起行的胆识，告诉民众自己有本事兑现选举承诺，只须大笔一挥签个名字。

尤其弄巧反拙的是，这一项奥巴马斥之为宗教歧视的入境禁令，有机会变成极端组织的宣传工具，进一步煽动仇视美国的非理性情绪，此举不见得对于国土安全有多大好处。

外患遏止不了，美国的内忧徒然由此而生。没错，总统有权颁布行政命令，毋须谘询任何部门，绕过国会独断独行，纵使国会尝试立法废除该行政命令，但总统仍然可以行使否决权，除非最终证明该行政命令违法。除此之外，总统当然也有权革除政府高官譬如署理司法部长的职务，问题是，有权用尽与滥用职权很多时候只是一线之差，特朗普颁布富于争议性的入境禁令之余，还要第一时间铲除不识时务的异己，其治国的风格势必掀起无日无之的抗争。

事实上，抗争怒潮方兴未艾，连锁咖啡店星巴克行政总裁舒尔茨（Howard Schultz）表示，未来五年将在全球七十五个有分店的国家雇用一万名难民，此计划在美国率先落实，重点是聘用「曾为美军服务的翻译人员和支援人员」。

失民心，失天下，特朗普要是不改狂人本色，内忧外患必定接踵而至，美国再次强大只是一厢情愿的梦呓。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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