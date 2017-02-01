芝加哥期市：大豆期价下滑，受到巴西出口及阿根廷天气好转的压力

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为0120GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 420.00 -0.75 -0.18% -0.12% 417.10 47 CBOT玉米 359.25 -0.50 -0.14% -0.90% 358.03 44 CBOT大豆 1021.75 -2.75 -0.27% -2.62% 1030.04 34 CBOT稻米 9.61 $0.07 +0.73% -2.09% $9.72 42 WTI原油 52.73 -$0.08 -0.15% +0.19% $52.77 51 汇率 欧元/美 $1.079 $0.010 +0.93% +0.91% 元 美元/澳 0.7562 0.001 +0.13% +0.21% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/郑茵 审校 张涛/王颖)
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路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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