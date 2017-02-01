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货币新闻 | 2017年 2月 1日 星期三 09:58 BJT

芝加哥期市：大豆期价下滑，受到巴西出口及阿根廷天气好转的压力

以下为0120GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                    %         值           
 CBOT小麦  420.00   -0.75   -0.18%  -0.12%    417.10       47
 CBOT玉米  359.25   -0.50   -0.14%  -0.90%    358.03       44
 CBOT大豆  1021.75  -2.75   -0.27%  -2.62%    1030.04      34
 CBOT稻米  9.61     $0.07   +0.73%  -2.09%    $9.72        42
 WTI原油   52.73    -$0.08  -0.15%  +0.19%    $52.77       51
 汇率                                                      
 欧元/美   $1.079   $0.010  +0.93%  +0.91%                 
 元                                                        
 美元/澳   0.7562   0.001   +0.13%  +0.21%                 
 元                                                        
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 李婷仪/郑茵 审校 张涛/王颖)
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