澳新经济指标预测--2月1日-2月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月30日当周 2月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 12月 -2.0% +7.0% 民间住宅建筑许可 -- -0.2% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差22 顺差12.43 进口 -- 持平 出口 -- +8.0% 2月3日(五) 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 57.7 2月6日当周 2月6日(一) 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 -- +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 -- -0.1% 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 -- 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- -- 1.75% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 张涛)