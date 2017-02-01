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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 11:00 BJT

****澳新经济指标预测--2月1日-2月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值       
    
    1月30日当周             
    
    2月2日(四)
    0030 澳洲建筑许可                              12月      -2.0%         +7.0%
             民间住宅建筑许可                                  --          -0.2%
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            12月     顺差22     顺差12.43
                       进口                                    --           持平
                       出口                                    --          +8.0%
    
    2月3日(五)
    2230 澳洲AIG服务业指数                          1月        --           57.7
    
    2月6日当周
    
    2月6日(一)
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                        1月        --          -1.9%
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      12月        --          +0.2%
    0030 澳洲零售贸易(较前季)                     第四季       --          -0.1% 
    
    2月7日(二)
    0330 澳洲央行公布利率决定                       1月        --          1.50%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          1月        --           47.0
    
    2月8日(三)
    2145 新西兰建筑许可                            12月        --          -9.2%
    2200 新西兰央行利率决定                         --         --          1.75%
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 孙国玉；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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