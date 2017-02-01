国际油市：油价陷于窄幅区间，OPEC虽带头减产但供应仍然充裕

OPEC称，今年上半年日产量将减少约120万桶，以终结逾两年来的供应过剩局面。

俄罗斯等其他产油国也已承诺日产量减少60万桶。

“这是一个良好的开端...通过减产来使市场恢复平衡，”期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna称。

但McKenna还称，对于OPEC减产仍在一些疑问。

路透技术分析师王涛称，布兰特油价和西德克萨斯中质油(WTI)价格发出的信号不一，利多和利空因素基本相抵。(完)

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