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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元上涨，动量指标呈现中性

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* 英镑/澳元在亚洲盘中上涨0.35%

* 动量指标呈现中性，五日、10日、20日移动均线不一致，未能提供走势趋势

* 1月跌势的61.8%回档位1.6732为重要阻力位

* 稍早低位1.6557及上日伦敦盘低位1.6414为初步支撑

* 近期跌势的61.8%回档位1.6632及76.4%回档位1.6684为初步阻力所在

* 图表reut.rs/2jTs7lD

(完) (编译 张若琪；审校 王颖)
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