《汇市简讯》英镑/澳元上涨，动量指标呈现中性

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
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* 英镑/澳元在亚洲盘中上涨0.35%
* 动量指标呈现中性，五日、10日、20日移动均线不一致，未能提供走势趋势
* 1月跌势的61.8%回档位1.6732为重要阻力位
* 稍早低位1.6557及上日伦敦盘低位1.6414为初步支撑
* 近期跌势的61.8%回档位1.6632及76.4%回档位1.6684为初步阻力所在
* 图表reut.rs/2jTs7lD
(完) (编译 张若琪；审校 王颖)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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