澳新汇市：失业率上升打压新西兰元下跌，澳元疲软

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
凯投宏观(Capital Economics)的分析师Kate Hickie说，这项数据不会让新西兰央行太过忧心，但由于薪资增长仍将疲弱不振，今年升息的机率将非常渺茫。”
澳元兑美元 下跌0.3%至0.7560美元。在0.76处有强大技术阻力，上月澳元曾经两度突破过这个阻力位，不过没能在整个交易日守在上方。
过去12个交易日，澳元波动在0.75-0.76美元的狭幅区间。技术分析师称，若是升破0.7610/20，将上看至0.7720/40。
新西兰元和澳元兑美元今年迄今均表现强劲，在1月分别上涨约5.5%。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 徐文焰/张涛)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)