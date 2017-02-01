澳新汇市：失业率上升打压新西兰元下跌，澳元疲软

凯投宏观(Capital Economics)的分析师Kate Hickie说，这项数据不会让新西兰央行太过忧心，但由于薪资增长仍将疲弱不振，今年升息的机率将非常渺茫。”

澳元兑美元 下跌0.3%至0.7560美元。在0.76处有强大技术阻力，上月澳元曾经两度突破过这个阻力位，不过没能在整个交易日守在上方。

过去12个交易日，澳元波动在0.75-0.76美元的狭幅区间。技术分析师称，若是升破0.7610/20，将上看至0.7720/40。

新西兰元和澳元兑美元今年迄今均表现强劲，在1月分别上涨约5.5%。(完)

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