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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 10:42 BJT

《汇市简讯》澳元/美元继续承压下跌，市场无视中国PMI数据

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* 澳元/美元在0.7605/10形成双重顶格局，空方受激励

* 稍早公布的中国采购经理人指数(PMI)不错，但未能提振澳元

* 支撑位在昨日低位0.7543，若跌破该水准则可能下探0.7510/20

* 关键支撑在0.7490/0.7500，为100日和200日移动均线交会处

(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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