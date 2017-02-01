版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 11:04 BJT

标题新闻：印尼1月制造业PMI升至50.4，工厂活动四个月来首扩张；但出口订单萎缩--IHS Markit

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐