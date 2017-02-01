韩国金融市场：特朗普抨击多国汇率政策助韩元兑美元上涨，韩股走高

Jung并称，今日稍早公布的韩国工业生产和出口数据也在一定程度上支撑韩元维持在1, 150附近。 周三公布的初步数据显示，韩国1月出口为连续第三个月成长，创近五年最大增幅，但 另一项调查显示，韩国1月制造业活动为连续第六个月萎缩。 韩股小涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.5%至2,078.32点。 外资料将买超韩股，截至中午时分已在主板买超311亿韩元(2,695万美元)韩股。 乐天制果 一度跳涨8.8%，受乐天集团会长辛东彬购买80亿韩元该公司股份 提振。 SK海力士 上涨逾1%，至纪录高点54,900韩元。 上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为484档和305档。 三年期公债3月期货 跌0.04点至109.40。 0251 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,154.7 1,162.1 日圆/韩元 10.2111/06 10.1990 韩国公债期货 * 109.40 109.44 韩国综合股价指数 2,078.32 2,067.57 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/汪红英；审校 徐文焰/高琦)