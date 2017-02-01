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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 11:27 BJT

日本股市：日经指数走疲，投资人忧心日圆升值及特朗普政策

美元下挫，因美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。

日经指数 早盘收盘持平于19,040.74点。

“若跌破19,000点，则该指数下一支撑位在18,800点，而后是18,500点，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura称。

美联储周三在特朗普上任后的第一次政策会议上料将维持利率不变，静候特朗普的经济政策细节。

东证股价指数 跌0.3%至1,517.67点。JPX日经400指数 跌0.3%至13,608.00点。(完)
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