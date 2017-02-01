《全球重要经济事件一览表》--2月1日-2月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月1日(三)

法兰克福--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就欧洲央行政策发表讲话(1900)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)参加法国央行组织的有关法国生产率的会议(0800)。

华盛顿--美联储FOMC宣布利率决定，并公布政策声明(1900)。

奥斯陆--挪威央行官员Ida Wolden Bache在挪威经济学家学会年度研讨会上发表讲话(1215)。

约翰内斯堡--南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)在有关非洲与20国集团(G20)关系的高水平会议上致开幕辞(0900)。

2月2日(四)

巴黎--欧洲央行执委科尔参加晚餐讨论会(1845)。

柏林--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)在一次银行业会议上发表讲话(1700)。

柏林--一名欧洲央行委员在德国商报主办的年会上发表主旨演讲(1700)。

德国哈雷--欧洲央行官员Ignazio Angeloni发表讲话(1600)。

伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布会议记录和通胀报告。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

卢布尔雅那--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行/斯洛文尼亚央行联合会议上发表讲话(1215)。

2月3日(五)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一次会议上发表主旨演讲，会议主题为“解决欧洲的不良贷款危机：重组债务、重振经济增长”(1245)。

美国OLYMPIA FIELDS--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1415)。

挪威卑尔根市--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(1030)。

2月6日(一)

布鲁塞尔--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表讲话(1030)。

美国圣迭戈--费城联邦储备银行总裁哈克就“金融科技监管”发表讲话(2130)。

2月7日(二)

孟买--印度央行货币政策委员会会议。

堪培拉--澳洲央行利率会议(0330)。

2月8日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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