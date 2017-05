路透2月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘 后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017年2月1日 11:00 ANTM.N Q4 2016 Anthem Inc 2017年2月1日 11:30 IR.N Q4 2016 Ingersoll-Rand PLC 2017年2月1日 11:45 AVY.N Q4 2016 Avery Dennison Corp 2017年2月1日 12:00 MO.N Q4 2016 高特利集团(Altria Group) 2017年2月1日 12:00 WEC.N Q4 2016 WEC Energy Group Inc 2017年2月1日 BMO PPL.N Q4 2016 PPL Corp 2017年2月1日 BMO ADP.OQ Q2 2017 Automatic Data Processing Inc 2017年2月1日 BMO D.N Q4 2016 道明尼资源(Dominion Resources) 2017年2月1日 BMO MPC.N Q4 2016 马拉松原油(Marathon Petroleum) 2017年2月1日 BMO JCI.N Q1 2017 江森自控(Johnson Controls ) 2017年2月1日 BMO BAX.N Q4 2016 百特国际(Baxter International) 2017年2月1日 BMO PBI.N Q4 2016 Pitney Bowes Inc 2017年2月1日 AMC TMK.N Q4 2016 Torchmark Corp 2017年2月1日 AMC AVB.N Q4 2016 AvalonBay Communities Inc 2017年2月1日 AMC TSCO.OQ Q4 2016 Tractor Supply Co 2017年2月1日 AMC AMP.N Q4 2016 Ameriprise Financial Inc 2017年2月1日 21:00 QRVO.OQ Q3 2017 Qorvo Inc 2017年2月1日 AMC EW.N Q4 2016 Edwards Lifesciences Corp 2017年2月1日 AMC LNC.N Q4 2016 Lincoln National Corp 2017年2月1日 AMC HOLX.OQ Q1 2017 Hologic Inc 2017年2月1日 AMC FB.OQ Q4 2016 Facebook Inc 2017年2月1日 AMC SYMC.OQ Q3 2017 赛门铁克(Symantec) 2017年2月1日 AMC MAA.N Q4 2016 Mid-America Apartment Communities Inc 2017年2月1日 AMC ALL.N Q4 2016 好事达(Allstate) 2017年2月1日 AMC XL.N Q4 2016 XL Group Ltd 2017年2月1日 AMC MET.N Q4 2016 美国大都会人寿保险公司(MetLife) 2017年2月1日 21:15 UNM.N Q4 2016 Unum Group 2017年2月2日 NTS AMGN.OQ Q4 2016 安进(Amgen) 2017年2月2日 11:55 XYL.N Q4 2016 Xylem Inc 2017年2月2日 BMO PM.N Q4 2016 菲利普莫里斯国际(Philip Morris International) 2017年2月2日 BMO IDXX.OQ Q4 2016 IDEXX Laboratories Inc 2017年2月2日 BMO PH.N Q2 2017 派克汉尼汾(Parker-Hannifin) 2017年2月2日 BMO EQT.N Q4 2016 EQT Corp 2017年2月2日 BMO ETN.N Q4 2016 伊顿公司(Eaton Corp) 2017年2月2日 BMO SNA.N Q4 2016 Snap-On Inc 2017年2月2日 BMO CI.N Q4 2016 信诺集团 2017年2月2日 BMO XEL.N Q4 2016 Xcel Energy Inc 2017年2月2日 BMO RL.N Q3 2017 Ralph Lauren Corp 2017年2月2日 BMO R.N Q4 2016 Ryder System Inc 2017年2月2日 BMO BSX.N Q4 2016 Boston Scientific Corp 2017年2月2日 BMO BLL.N Q4 2016 Ball Corp 2017年2月2日 BMO BDX.N Q1 2017 Becton Dickinson and Co 2017年2月2日 BMO DLPH.N Q4 2016 Delphi Automotive PLC 2017年2月2日 BMO HRS.N Q2 2017 Harris Corp 2017年2月2日 BMO MRK.N Q4 2016 默克 2017年2月2日 BMO CME.OQ Q4 2016 芝加哥商业交易所(CME) 2017年2月2日 BMO EL.N Q2 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder) 2017年2月2日 BMO COP.N Q4 2016 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2017年2月2日 BMO MMC.N Q4 2016 威达信集团(Marsh & McLennan) 2017年2月2日 BMO CMS.N Q4 2016 CMS Energy Corp 2017年2月2日(预估) BMO ES.N Q4 2016 Eversource Energy 2017年2月2日 AMC AIV.N Q4 2016 Apartment Investment and Management Co 2017年2月2日 AMC MTD.N Q4 2016 Mettler-Toledo International Inc 2017年2月2日 AMC PKI.N Q4 2016 PerkinElmer Inc 2017年2月2日 AMC HIG.N Q4 2016 Hartford Financial Services Group Inc 2017年2月2日 AMC CMG.N Q4 2016 Chipotle Mexican Grill Inc 2017年2月2日 AMC AMZN.OQ Q4 2016 亚马逊(Amazon.com) 2017年2月2日 AMC MSI.N Q4 2016 摩托罗拉解决方案 2017年2月2日 AMC ESS.N Q4 2016 Essex Property Trust Inc 2017年2月2日 AMC KIM.N Q4 2016 Kimco Realty Corp 2017年2月2日 AMC HBI.N Q4 2016 HanesBrands Inc 2017年2月2日 AMC V.N Q1 2017 Visa Inc 2017年2月3日 12:00 PSX.N Q4 2016 Phillips 66 2017年2月3日 BMO LYB.N Q4 2016 利安德巴塞尔工业(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 2017年2月3日 BMO HSY.N Q4 2016 好时(Hershey) 2017年2月3日 BMO WY.N Q4 2016 Weyerhaeuser Co 2017年2月3日 BMO AN.N Q4 2016 AutoNation Inc 2017年2月3日 BMO CLX.N Q2 2017 Clorox Co 2017年2月6日 BMO NWL.N Q4 2016 Newell Brands Inc 2017年2月6日(预估) BMO CTSH.OQ Q4 2016 高知特资讯技术(Cognizant Technology Solutions) 2017年2月6日 BMO L.N Q4 2016 Loews Corp 2017年2月6日 BMO HAS.OQ Q4 2016 孩之宝(Hasbro) 2017年2月6日 BMO TSN.N Q1 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017年2月6日 BMO SYY.N Q2 2017 Sysco Corp 2017年2月6日 21:00 FOXA.OQ Q2 2017 二十一世纪福克斯 2017年2月6日 AMC MAC.N Q4 2016 Macerich Co 2017年2月6日 AMC TSO.N Q4 2016 Tesoro Corp 2017年2月6日 AMC FMC.N Q4 2016 扶懋(FMC) 2017年2月7日 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017年2月7日 11:00 CNC.N Q4 2016 Centene Corp 2017年2月7日 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017年2月7日 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017年2月7日(预估) BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017年2月7日 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017年2月7日 BMO FIS.N Q4 2016 Fidelity National Information Services Inc 2017年2月7日 BMO CAH.N Q2 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017年2月7日 BMO TDG.N Q1 2017 TransDigm Group Inc 2017年2月7日 BMO GM.N Q4 2016 通用汽车 2017年2月7日 BMO MOS.N Q4 2016 美盛(Mosaic) 2017年2月7日 BMO SPGI.N Q4 2016 S&P Global Inc 2017年2月7日 BMO ADM.N Q4 2016 Archer Daniels Midland Co 2017年2月7日 BMO KORS.N Q3 2017 Michael Kors Holdings Ltd 2017年2月7日 BMO CHD.N Q4 2016 Church & Dwight Co Inc 2017年2月7日(预估) BMO REGN.OQ Q4 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2017年2月7日 BMO EMR.N Q1 2017 艾默生电气(Emerson Electric) 2017年2月7日 BMO AME.N Q4 2016 Ametek Inc 2017年2月7日 BMO NOV.N Q4 2016 国民油井华高(National Oilwell Varco) 2017年2月7日 AMC MCHP.OQ Q3 2017 Microchip Technology Inc 2017年2月7日 AMC GILD.OQ Q4 2016 吉利德科学(Gilead Sciences) 2017年2月7日 AMC AIZ.N Q4 2016 Assurant Inc 2017年2月7日 AMC PXD.N Q4 2016 Pioneer Natural Resources Co 2017年2月7日 AMC CSRA.N Q3 2017 CSRA Inc 2017年2月7日 AMC FTV.N Q4 2016 Fortive Corp 2017年2月7日 21:00 MDLZ.OQ Q4 2016 亿滋国际(Mondelez International) 2017年2月7日 AMC DIS.N Q1 2017 华特迪士尼(Walt Disney) 2017年2月7日 AMC ORLY.OQ Q4 2016 O'Reilly Automotive Inc 2017年2月8日 11:30 HUM.N Q4 2016 哈门那(Humana) 2017年2月8日 BMO EXC.N Q4 2016 Exelon Corp 2017年2月8日(预估) BMO MYL.OQ Q4 2016 Mylan NV 2017年2月8日 BMO AGN.N Q4 2016 艾尔建(Allergan) 2017年2月8日 BMO TWX.N Q4 2016 时代华纳 2017年2月8日 BMO JEC.N Q1 2017 Jacobs Engineering Group Inc 2017年2月8日(预估) BMO HSIC.OQ Q4 2016 Henry Schein Inc 2017年2月8日 BMO GT.OQ Q4 2016 特异轮胎(Goodyear Tire) 2017年2月8日 BMO ALK.N Q4 2016 Alaska Air Group Inc 2017年2月8日 BMO LVLT.N Q4 2016 Level 3 Communications Inc 2017年2月8日 AMC PRU.N Q4 2016 保德信金融集团 2017年2月8日 AMC CINF.OQ Q4 2016 Cincinnati Financial Corp 2017年2月8日 AMC DNB.N Q4 2016 企业资讯公司邓白氏(D&B) 2017年2月8日 AMC CTL.N Q4 2016 CenturyLink Inc 2017年2月8日 AMC EFX.N Q4 2016 Equifax Inc 2017年2月8日 AMC FISV.OQ Q4 2016 Fiserv Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 