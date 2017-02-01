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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 12:29 BJT

标题新闻：马来西亚1月棕榈油出口较前月增加8.1%至1,174,893吨--船货验证机构ITS

注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services缩写。

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