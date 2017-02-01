日本债市：公债价格下滑，标售10年期公债之前市场人气谨慎

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -1.5 -0.210% 五年期公债 -0.105% -0.5 -0.100% 10年期公债 0.090% +1.0 0.080% 20年期公债 0.660% +0.5 0.655% 30年期公债 0.830% +0.5 0.825% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.80 -0.08 149.88 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/汪红英；审校 李婷仪/张若琪)