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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 13:44 BJT

日本债市：公债价格下滑，标售10年期公债之前市场人气谨慎

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.225%     -1.5   -0.210%
    五年期公债        -0.105%     -0.5   -0.100%
    10年期公债        0.090%     +1.0    0.080%
    20年期公债        0.660%     +0.5    0.655%
    30年期公债        0.830%     +0.5    0.825%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         149.80    -0.08    149.88
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖/汪红英；审校 李婷仪/张若琪)
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