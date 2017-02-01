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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 14:16 BJT

《全球汇市》美元因低接买盘而回升，此前特朗普批评贸易伙伴汇率政策

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0782  1.0795  -0.12  +2.56  1.0513
    美元/日圆            113.20  112.78  +0.37  -3.14  116.87
    欧元/日圆         122.09  121.78  +0.25  -0.85  123.14
    美元/瑞郎            0.9904  0.9892  +0.12  -2.69  1.0178
    英镑/美元            1.2564  1.2577  -0.10  +1.85  1.2336
    美元/加元            1.3082  1.3028  +0.41  -2.59  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8363  6.8265  +0.14  -1.95  6.9726
    澳元/美元            0.7559  0.7583  -0.32  +4.77  0.7215
    新西兰元/美元        0.7268  0.7306  -0.52  +4.71  0.6941
    澳元/日圆         85.650  85.510  +0.16  +1.58  84.320
    新西兰元/日圆     82.300  82.400  -0.12  +1.39  81.170
    英镑/日圆         142.30  141.83  +0.33  -1.19  144.02
    澳元/新西兰元     1.0403  1.0364  +0.38  +0.19  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李婷仪/张明钧/王琛；审校 于春红/刘秀红)
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