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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 14:19 BJT

新兴汇市：韩元触及两个半月高位，受特朗普政府汇率评论影响

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.26    112.79   -0.41   +6.22    120.30
    坡元            1.4135    1.4090   -0.32   +0.28    1.4175
    台币          31.360    31.360   +0.00   +5.44    33.066
    韩元           1158.00   1162.10   +0.35   +1.46   1174.95
    泰铢             35.14     35.20   +0.17   +2.50     36.02
    菲律宾披索       49.80     49.77   -0.06   -5.82     46.90
    印尼卢比      13355.00  13347.00   -0.06   +3.22  13785.00
    印度卢比       67.64     67.86   +0.33   -2.20     66.15
    马币            4.4280    4.4280   +0.00   -3.12    4.2900
    人民币          6.8768    6.8807   +0.06   -5.59    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 蔡美珍/王颖/汪红英/张若琪)
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