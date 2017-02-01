新兴汇市：韩元触及两个半月高位，受特朗普政府汇率评论影响

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.26 112.79 -0.41 +6.22 120.30 坡元 1.4135 1.4090 -0.32 +0.28 1.4175 台币 31.360 31.360 +0.00 +5.44 33.066 韩元 1158.00 1162.10 +0.35 +1.46 1174.95 泰铢 35.14 35.20 +0.17 +2.50 36.02 菲律宾披索 49.80 49.77 -0.06 -5.82 46.90 印尼卢比 13355.00 13347.00 -0.06 +3.22 13785.00 印度卢比 67.64 67.86 +0.33 -2.20 66.15 马币 4.4280 4.4280 +0.00 -3.12 4.2900 人民币 6.8768 6.8807 +0.06 -5.59 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/王颖/汪红英/张若琪)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)