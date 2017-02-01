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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 14:34 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透1月基金经理资产配置调查****

路透2月1日 - 路透月度调查显示，1月全球投资人将美股的持仓占比上调至18个月高点，因押注美国总统特朗普的财政刺激政策将促进经济增长，至于他兑现诺言的程度能否一如市场期待，这种疑虑却在加深。

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> 《综述》基金经理增仓美股至一年半高位，同时提防特朗普可能令人失望 > 路透调查：美国基金1月股票持仓建议配比降至52.2% > 路透调查：欧洲基金调高美股配比至四个月高位，看好特朗普效应 > 路透调查：日本基金经理1月略微上调债券持有比重，减持股票 > 路透调查：英国基金经理1月进一步增持股票，配比升至八个月高位

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(整理 张明钧)
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