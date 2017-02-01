版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 14:44 BJT

日本股市：日圆升势暂缓提振日股收涨，钢铁板块表现最好

美国总统特朗普及其国家贸易委员会主席纳瓦罗周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者 。他们的言论打压了美元走低。

但美元在午盘回升，交投在113日圆上方，提振了日本股市信心。

日经指数 收高0.6%至19,148.08点。

东证股价指数 上涨0.4%至1,527.77点，该指数33个类股中有28个上涨。

JPX日经400指数 也上涨0.4%，报13,696.93点。

周三稍晚美联储将结束其自特朗普上任后的首次政策会议，预料美联储将决议维持利率不变。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐