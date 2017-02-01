澳洲股市：收高，矿业及石油相关个股上涨

国际股市持续承压，因特朗普的谈话引发回避风险气氛.

全球第四大铁矿石商Fortescue Metals Group(FMG) 一度劲升4.7%，触及近六年高位，在中国决定关闭使用废钢的钢厂后，FMG预期铁矿石需求上升。

必和必拓 及South32 Ltd 分别上涨1.7%及1.1%。

澳洲最大黄金生产商Newcrest Mining Ltd 连续第三天上扬，一度上涨3.1%。(完)