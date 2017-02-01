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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 14:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元脱离低位，但疑虑增多

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* 美元/日圆上涨0.5%，欧元/美元下跌0.18%，澳元/美元下跌0.36%，新西兰元/美元跌0.64%

* 美元/印度卢比下跌0.3%，美元/离岸人民币上扬0.15%，美元/坡元涨0.38%，美元/韩元跌0.47%

* 日股日经指数上涨0.56%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指上涨0.1%，美国原油下跌0.17%，美国公债收益率报2.48%

* 日本官员反驳特朗普有关日本压低日圆汇率的言论

* 亚洲制造业活动复苏，但特朗普政策对需求造成的风险隐现(完)

(编译 王琛；审校 李婷仪)
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